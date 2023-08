Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 33-Jähriger entgegen, der nach einem Familienstreit einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes tätlich angegriffen hat.

Am Freitagabend gegen 22.45 Uhr, so berichtet die Polizei, kam es in Hechingen zunächst zu einer familiären Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf es zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen war. Aufgrund dessen waren die Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort tätig.

Aggressiv gegen den Rettungshelfer

Während die Polizisten den Sachverhalt aufnahmen, verhielt sich der alkoholisierte Mann hochaggressiv, riss an den Armen des 53 Jahre alten Helfers, trat mehrfach nach diesem und versuchte ihn dadurch die Treppe des Wohnhauses hinabzustoßen. Der 53-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er seinen Dienst nicht fortführen konnte.

Inzwischen wieder auf freiem Fuß

Der 33-Jährige wurde im Anschluss für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier Hechingen verbracht und danach wieder auf freien Fuß entlassen.