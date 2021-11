„Als ich hier eintraf, hatten sich die Flammen bereits durch das Dach der Garage gefressen“, erklärt Balingens Feuerwehrkommandant Thomas Gührs.

Das Feuer war kurz vor 9 Uhr in einem in der Garage abgestellten Fahrzeug ausgebrochen. Aus mehreren Löschrohren und auch unter Einsatz eines Atemschutztrupps bekämpften die Einsatzkräfte der Balinger und Engstlatter Feuerwehrabteilungen, die zum Brand geeilt waren, die Flammen.

Zugstrecke gesperrt

Außerdem wurde die Bahn verständigt, da die Bahnlinie unmittelbar an der stark rauchenden Garage vorbeiführt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Gleise in dem betroffenen Bereich gesperrt, da die Feuerwehr sie während der Löscharbeiten betreten musste. Die Ortsdurchfahrt musste ebenfalls aufgrund des Feuerwehreinsatzes gesperrt werden.

„Glücklicherweise sind Garage und Wohnhaus nicht über eine Tür verbunden“, so Gührs. So konnten sich der Rauch, der weithin sichtbar war, und die Flammen nicht auf die Wohnräume ausbreiten. Laut Polizeiangaben wurde jedoch die Fassade des Wohnhauses beim Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes keine mehr im Gebäude, verletzt wurde niemand. Das DRK war dennoch zur Absicherung der Einsatzkräfte ausgerückt.

Garage einsturzgefährdet

Über die Schadenshöhe können laut Polizei derzeit keine genaue Angaben gemacht werden. Die Garage könne aufgrund von Einsturzgefahr und Asbestgeruch derzeit noch nicht betreten werden. Auch zur Brandursache können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehr Balingen, sowie die Abteilung Engstlatt waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort.