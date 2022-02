In dem Beitrag, den der CDU-Kreisverband am Montag veröffentlichte, heißt es: „Die Bürger haben das Recht, auch bei den sogenannten Spaziergängen ihren Protest zu äußern.“ Es verstoße jedoch gegen demokratische Regeln und den gesellschaftlichen Konsens, wenn die „Spaziergänge“ instrumentalisiert und von rechtsextremen Aktivisten und Querdenkern unterwandert werden. „Der aktuelle Verfassungsschutzbericht hat gezeigt, dass dem leider so ist“, schreibt der Kreisverband der CDU.

Befürchtung: Jedes strittige Thema könnte künftig missbraucht werden

Deshalb sei die „schweigende Mehrheit“ gefordert, sich inhaltlich zu Wort zu melden. Denn sonst, befürchtet man im CDU-Kreisverband, bestehe „die große Gefahr, dass jedes strittige Thema unter dem Begriff der angeblichen Freiheitsberaubung missbraucht wird“. Auch lautstarker Protest ersetze keine demokratischen Mehrheiten, hält man auf der Facebookseite der CDU Zollernalb fest.