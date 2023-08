Erst sägen, dann schauen, dann überrascht sein? Wie am Obertorplatz war es nicht. In der Unterstadt hat sich dieses Mal erwiesen, dass die zu fällenden Bäume tatsächlich krank und damit eine Gefahr waren.

Ein Verlust sei es auf jeden Fall, lässt die Stadt Hechingen in einer Pressemitteilung zum großen Sägen wissen. Doch die Fällung der vier großen Eschen in der Tübinger Straße sei aus Gründen der Verkehrssicherheit unumgänglich gewesen. Am Montag wurden die Bäume professionell gefällt, von zweien steht jeweils noch ein Torso, der künftig allerhand Tiere beherbergen kann.

Die Wahrheit liegt innen

Dass die Eschen krank waren, war von außen eigentlich nicht sichtbar, sieht man von dem vielen Totholz im Kronenbereich ab. Und doch gab es einen Hinweis: Auf den Eschen war da und dort ein größerer Fruchtkörperansatz des „Zottigen Schillerporling“ zu erkennen, im Volksmund wird dieser Pilz auch „Männleholz“ genannt. Das eigentliche Pilzgeflecht, das sogenannte Mycel, sorgt im Inneren des Baumes dafür, dass die Stabilität des Holzes durch Weißfäule zerstört wird. Das allerdings hat man den Eschen nicht auf den ersten Blick angesehen. Deshalb wunderte man sich auch zunächst, dass sie fallen müssen.

Schön und grün

„Die Versorgungsbahnen des Baumes greift der Pilz aber nicht an“, weiß Sabrina Fridriscyk, Inhaberin des Hechinger Baumpflegebetriebs „Baumexpress“. Deswegen sahen die Eschen in der Tübinger Straße auch schön grün aus, und die Rinde ließ ebenfalls keine Spuren einer Krankheit erkennen. Sabrina Fridriscyk, die an den Eschen über viele Jahre immer wieder Unterhaltungsarbeiten ausgeführt hat, hatte in der vergangenen Woche ausführliche Bohrwiderstandsmessungen gemacht. Und die hatten das Ergebnis, dass die Stabilität der Bäume keine Verkehrssicherheit mehr garantiert.

Mit dem Kran in die Höhe

Der Baumkletterer, der am Montag das stufenweise Absägen der Bäume übernommen hat, sparte sich den mühsamen Aufstieg und ließ sich mit dem Autokran in die Lüfte heben. Ganz ungefährlich ist das nicht, besonders das Absägen des Stammes in der Höhe erfordert Profiarbeit. Da sind höchste Konzentration und ein gutes Zusammenspiel aller Mitwirkenden gefragt.

Alles hat gepasst

Das hat zwischen der Firma „Baumexpress“, dem Autokran, dem städtischen Betriebshof und der Holzrückefirma Walter Beck aus Weilheim ausgezeichnet funktioniert: Ohne Zwischenfälle konnten die Arbeiten am frühen Nachmittag abgeschlossen werden.