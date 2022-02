Bereits am vergangenen Mittwoch hatte die Erde im Zollernalbkreis gewackelt, jetzt, am frühen Samstagabend um 20.49 Uhr schüttelte erneut ein Beben die Region. Laut dem Landeserdbebenzentrum Freiburg hatte der Stoß vom Samstag eine Magnitude von 3.1 auf der Richterskala. Am Mittwoch waren es 2,6....