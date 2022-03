Man könne ja mal träumen dürfen. So ganz will CDU-Stadträtin Regina Heneka offenbar noch nicht an die schöne, zukünftige Neustraßenwelt glauben. Aber: Sie hat „unheimlich viele positive Aspekte“ in der Vorstellung des EJL-Planers entdeckt.

Ausschuss ist einverstanden

Und tatsächlich schein...