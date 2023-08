Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro ist bei einem Fahrzeugbrand am Donnerstagnachmittag auf der B 463 entstanden.

Ein 62-Jähriger war gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße mit einem knapp 19 Jahre alten Mercedes-Benz von Owingen kommend in Richtung Hechingen unterwegs. Während der Fahrt ging der Wagen in Notbetrieb über, worauf der Fahrer in einer Haltebucht anhielt.

Beim Aussteigen bemerkte der Mann Rauch unter seinem Fahrzeug hervorquellen und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr aus Balingen rückte mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug komplett ausbrannte.