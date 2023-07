Während in der Region ein Sturm wütete, wurde in das Sportheim des FC Horb eingebrochen. Es wurde Bargeld entwendet und erheblicher Sachschaden verursacht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind die noch unbekannten Täter in der Zeit von Dienstag, 11. Juli, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 12. Juli, 18.30 Uhr, gewaltsam in das Vereinsheim in der Stadionstraße eingedrungen.

Bargeld im dreistelligen Bereich erbeutet

Im Inneren brachen die Einbrecher eine Kasse auf und entnahmen hieraus Bargeld im dreistelligen Bereich.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers in Horb hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07451/960 zu melden.

Bauwagen und Gerätehütte aufgebrochen

Einen Tag zuvor war es zu einem ähnlichen fall gekommen: In der Nacht auf Dienstag, 11. Juli, zwischen 21.30 und 13 Uhr wurde am Käppeleshof in Horb ein Bauwagen aufgebrochen und daraus Bargeld im unteren dreistelligen Bereich gestohlen.

Ein weiterer Aufbruch eines Bauwagens zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag wurde im Horber Ortsteil Dettingen verübt. Hier entwendeten der oder die Täter, zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Dienstagmittag, 13.10 Uhr, aus einem Bauwagen im Neckarhaldenweg ebenfalls Bargeld, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten.

Auch eine Gartenhütte in der Nähe blieb nicht verschont: Aus der Hütte wurden im selben Zeitraum mehrere Bierkästen gestohlen. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft.

Baustellen-Diebe machen Beute im Wert von 40.000 Euro

Beute im Wert von zirka 40.000 Euro haben unbekannte Diebe zuvor auf einer Baustelle in Dettingen gemacht. Es wurden Baumaschinen, Bauwerkzeug sowie Kupferdraht in einer so großen Menge entwendet, dass zum Abtransport ein Lkw, wohl gar mit Greifarm, nötig gewesen sein muss.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 1. Juli, 19.30 Uhr und Montag, 10. Juli, 6.30 Uhr, einen Baucontainer und einen Anhänger aufbrachen und sowohl Maschinen als auch Kupferdrahtoberleitungen mitnahmen.

Da zum Beladen und Abtransport ein Lkw mit Greifarm oder ähnlichem verwendet worden sein muss, werden Zeugen, die im Bereich Dettingen/Degenau verdächtige Personen und entsprechende Fahrzeuge bemerkt haben, gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451/96-0 zu melden.