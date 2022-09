In der Doktor-Alexander-Grupp-Straße in Rangendingen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in die Lagerhalle einer Firma eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 6.20 Uhr kletterten die Täter über einen Zaun und schlugen ein Fenster ein, durch das sie ins Gebäude gelangten.