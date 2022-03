Der Schatten eines Mannes ist am 19.01.2016 hinter einer gläsernen Wohnungstür in Aufseß (Bayern) zu sehen. Hamburgs Innensenator Grote und Polizeipräsident Meyer stellen am 07.03.2016 die polizeiliche Kriminalstatistik für 2015 vor. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Straftaten in der Hansestadt zugenommen hat. Vor allem Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle seien häufiger verübt worden. Foto: Nicolas Armer/dpa (zu dpa «Kriminalstatistik für 2015 wird vorgestellt - Mehr Einbrüche erwartet» vom 07.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © Foto: dpa