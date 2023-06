Einen mutmaßlichen Räuber hat die Polizei am Freitag in Ofterdingen festgenommen. Zwischenzeitlich ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen den tatverdächtigen, 16 Jahre alten Jugendlichen. Dieser befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der maskierte Tatverdächtige am Freitagmorgen gegen 7 Uhr eine Bäckerei in Ofterdingen. Er hatte klar erkennbar ein Beil dabei. Der junge Mann bedrohte die Verkäuferin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er einen Bargeldbetrag an sich genommen hatte, flüchtete er zu Fuß.

Beil, Beute und Maskierung sichergestellt

Zeugen, die den Überfall beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung, zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnte der Jugendliche wenig später, unweit des Tatorts angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Beil, die Beute und die Maskierung wurden sichergestellt.

Dem Haftrichter vorgeführt

Der Beschuldigte wurde am Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft gegen den 16-Jährigen an. Dieser wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.