Einen großen Ermittlungserfolg vermelden die Staatsanwaltschaft Hechingen und eine beim Kriminalkommissariat Balingen angesiedelten Ermittlungsgruppe: In der Nacht zum Montag wurden zwei 22 und 23 Jahre alte Männer festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, für eine Vielzahl von Einbrüchen im Zollernalbkreis, in Reutlinger Albgemeinden, aber auch im Landkreis Sigmaringen und im Alb-Donau-Kreis verantwortlich zu sein.

Zahlreiche Einbrüche seit Juni

Seit Mitte Juni 2023 war in diesen Regionen eine Häufung von Einbrüchen in Firmen, Vereinsheime und Bauwagen festzustellen, bei denen neben Bargeld unter anderem auch Spirituosen, Elektronikartikel und Krafträder gestohlen wurden.

Nachdem sich ein Tatverdacht gegen die beiden polizeilich bereits bekannten Verdächtigen ergeben hatte, wurde beim Kriminalkommissariat Balingen eine siebenköpfige Ermittlungsgruppe mit Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei, des Polizeireviers Münsingen sowie der Polizeiposten Burladingen, Alb (Engstingen) und Gammertingen eingerichtet. Derzeit sind rund 25 Einbrüche Gegenstand der Ermittlungen.

Zugriff in der Nacht auf Montag

In der Nacht zum Montag (14.08.2023) konnten die Verdächtigen schließlich von Einsatzkräften des Kriminalkommissariats Balingen mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz auf frischer Tat bei einem Einbruch in eine Garage in Mössingen vorläufig festgenommen werden. Nach derzeitigem Stand dürften sie es auf die dort abgestellten Motorräder abgesehen haben. Bei den anschließenden Durchsuchungen konnte unter anderem mutmaßliches Diebesgut gefunden und teilweise bereits zurückliegenden Einbrüchen zugeordnet werden. Die Ermittlungen zum Umfang der den Verdächtigen zuzuordnenden Straftaten und möglichen Komplizen dauern noch an.

Die beiden Beschuldigten sind Deutsche

Beide Beschuldigte, bei denen es sich um deutsche Staatsangehörige handelt, wurden im Lauf des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dem Haftrichter vorgeführt, der die beiden Männer in Untersuchungshaft nahm.