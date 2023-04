B 27-Pendler werden es nicht mehr hören können: Der Dußlinger Tunnel wird schon wieder gesperrt.

Turnusmäßig stehen im April die jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten an. Dafür, so heißt es in einer Mitteilung des Tübinger Landratsamts, muss der Tunnel in der Zeit von Dienstagabend, 11. April, bis einschließlich Freitagfrüh, 14. April, und von Montagabend, 17. April, bis einschließlich Mittwochfrüh, 19. April, jeweils zwischen 20 Uhr und 6 Uhr morgens für den Verkehr voll gesperrt werden.

Restarbeiten nach der Überschwemmung von 2021

Im Zuge der nächtlichen Tunnelwartungsarbeiten erledigt das Regierungspräsidium Tübingen auch die noch ausstehenden betriebstechnischen Restarbeiten nach der Überschwemmung vom Juni 2021. Die damit verbundenen Funktionstests der Sicherheitseinrichtungen können laut Behörde nur unter Vollsperrung der Tunnelröhren erfolgen.

Die Umleitungsstrecken U 1 und U 2 über die L 230 Gomaringen – L 384 Nehren sind in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert.