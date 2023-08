Der DRK-Kreisverband Freudenstadt sucht Ehrenamtliche, die sich in der Wohlfahrt- und Sozialarbeit einbringen wollen. Daher nimmt er am landesweiten DRK-Projekt „Helferkompass“ teil, einem Mittel, um Ehrenamts-Angebote mittels einfach strukturierter Webseite zu koordinieren.

„Wer wollte nicht schon immer ein Alltagsveredler oder Alltagsveredlerin sein?“, fragen die Verantwortlichen per Pressemitteilung, „oder als Karma-Millionär wirken?“ Beim DRK-Kreisverband Freudenstadt sei das landkreisweit möglich. Kreissozialleiterin Marion Schmid wirkte als stellvertretende Landesleiterin der Wohlfahrt- und Sozialarbeit im Projektteam mit.

Kampagne soll auffallen und ansprechen

Die Projektgruppe überlegte laut DRK-Bericht, wie die Bevölkerung für das wichtige Ehrenamt gewonnen werden kann. Die Projektgruppe wollte „etwas Ansprechendes, etwas Auffallendes“.

Vier Profile erarbeitete die Gruppe, die für verschiedene DRK-Aufgaben im Bereich Wohlfahrt- und Sozialarbeit stehen. Mobilitätstalente können sich bei Fahrten für Senioren oder dem „Rufauto60plus“ einbringen.

„Integrationskünstlerinnen“ können sich in Projekten für Geflüchtete oder für Menschen mit Behinderung einbringen. Als 2015 Geflüchtete aus Syrien in den Landkreis Freudenstadt kamen, gründete beispielsweise der DRK-Ortsverein Horb eine Integrationsgruppe, andere Ortsvereine boten Deutschunterricht an. Auch für geflüchtete Ukrainer wurden Spiel-Nachmittage und Kindergruppen-Stunden angeboten.

Älteren Menschen helfen, den Alltag zu meistern

Als Fairteiler könnten sich Ehrenamtliche im DRK-Kleidershop in Freudenstadt einbringen. Die gespendete Ware werde dort sortiert und wiederverwertet. Neben dem Recycling-Aspekt steht der soziale Zweck im Vordergrund. Der Erlös soll für die sozialen Aufgaben des DRK im Landkreis verwendet werden.

Als Alltagsveredlerin sind die Menschen gemeint, die beispielsweise für die DRK-Service-Zeit älteren Menschen helfen, den Alltag zu meistern. Im Frauenhaus können sich Alltagsveredlerinnen in verschiedenen Bereichen, wie Begleitung und Fahrtätigkeiten, einbringen.