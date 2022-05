„Momentan tun wir gar nichts!“ Das sagt Gerd Schäfer, Ortsvorsteher in Killer, und von seinem Amtsvorgänger Josef Pfister in der Sitzung des Burladinger Gemeinderats am Donnerstagabend der Lüge bezichtigt worden („Gerd Schäfer hat den gesamten Gemeinderat sowie die Verwaltung belogen“)...