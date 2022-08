Der Weg ins Glück sieht anders aus: Am Samstagabend ist es im Schützenhaus in Bodelshausen zu einem Diebstahl bei einer Hochzeitsfeier gekommen. Gegen 22.15 Uhr bemerkte das frisch vermählte Ehepaar, dass ein Teil seines Hochzeitsgeschenks in Höhe zwischen 10 000 bis 12 000 Euro entwendet wo...