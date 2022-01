Für iOS-Geräte steht die App ab sofort zur Verfügung. Android-Geräte werden sie in wenigen Tagen – nach Freigabe durch Google – nutzen können.

Mit der neuen App für den Bereich Abfallwirtschaft wird der Abfallkalender in seiner bisherigen Form, also dem gedruckten Exemplar und dem elektronischen Kalender, zeitgemäß erweitert. Sämtliche Abfuhrtermine können in der App schnell und bequem abgerufen werden. Dazu wird in wenigen Schritten einfach der gewünschte Ort mit Straße und Hausnummer ausgewählt. Eine Erinnerungsfunktion für die ausgewählten Abfallarten, damit zukünftig kein Termin vergessen wird, ist ebenfalls vorhanden.

Unkomplizierter Zugang

„Die App Abfall ZAK soll den Bürgern einen unkomplizierten Zugang zu Dienstleistungen und Informationen rund um die Abfallentsorgung bieten“, ergänzt Friedrich Scholte-Reh, Amtsleiter für Umwelt und Abfallwirtschaft. So unterstützt die App künftig die Online-Sperrmüllanmeldung. Die Eingabe des Berechtigungscodes kann direkt auf dem Smartphone oder Tablet erfolgen. Beim entsprechenden Sperrmüll-Icon finden sich außerdem interessante Informationen und wichtige Hinweise zu den sperrigen Abfällen.

Mit praktischer Übersicht

Über 300 Glascontainerstandplätze im Zollernalbkreis sowie die Standorte der Deponien und Wertstoffzentren mit den jeweiligen Öffnungszeiten sind in einer praktischen Übersicht hinterlegt. Fahrzeugausfälle, witterungsbedingte Abfuhrprobleme oder Änderungen der Öffnungszeiten? Dank der App landen diese Informationen künftig ganz schnell beim Nutzer.

Fragen zum neuen Service?

"Der Zollernalbkreis hat bereits 2018 das Amt für Digitalisierung eingerichtet, um neben dem beschleunigten Breitbandausbau die Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Mit der neuen Abfall App steht den Zollernälblern ein ganzes Portfolio an auf sie zugeschnittenen Informationsangeboten zur Verfügung.“, betont Landrat Günther-Martin Pauli. In mehreren Formaten – Printmedien, Vor-Ort-Veranstaltungen, sowie in den sozialen Medien Facebook und Instagram – informiert die Kreisverwaltung regelmäßig über verschiedenste Entsorgungsthemen.

Bei Fragen zum neuen Service steht die Abfallberatung der Landkreisverwaltung unter den Rufnummern 07433/92-1382, -1381 und -1371 zur Verfügung.