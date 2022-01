Drei knuffige Vierbeiner im fröhlichen Spiel. Mit Zaun drumrum. Nein, das Bild stammt nicht von der am Freitag plötzlich ganz flott eröffneten Hechinger Hundewiese, sondern von einem extra für die Kläffs reservierten Platz in Schwäbisch Hall.

Was manche befürchten

Dort wird die Anlage, so berichten die Südwest-Presse-Kollegen aus Hohenlohe, rege angenommen. Weil es um Hunde geht, und manche die nicht mögen: Es gibt aber anonyme (!) Beschwerden wegen des Gebells. Ist es denn genau das, was auch in Hechingen befürchtet wird?

Wo ist denn nun Platz?

Wie berichtet, will das im vorigen Bürgerhaushalt vom Gemeinderat beschlossene Projekt partout nicht in die Gänge kommen. Zwei Standorte waren zu teuer oder nicht geeignet, der dritte beim Bolzplatz an der Zollernstraße wird seit bald zwei Jahren untersucht. Oder eben nicht.

CDU fordert Alternativen

In der Ratssitzung vom Donnerstag mahnte deshalb CDU-Fraktionschef Lorenz Welte die Stadtverwaltung, dass man doch um Alternativen bitte, wenn geplante Standorte nicht machbar sind. Das Geld für die Hundewiese sei schließlich da, weil das Vorhaben beschlossen worden ist. Auf ihr Nachhaken hin hatte seine Fraktionskollegin Regina Heneka von Bürgermeister Philipp Hahn zwei Mal zur Antwort bekommen, dass die Entscheidung damals sehr knapp ausgefallen war. Wauwauwau!