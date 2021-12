Die Gemeinde Bisingen dreht nicht an der Steuerschraube. So lautet einer der Kernsätze der Haushaltsrede von Bürgermeister Roman Waizenegger. Bei der Einbringung des Zahlenwerks für 2022 am Dienstagabend erläuterte er auch warum: Weil so zu verfahren „nicht sinnvoll“ sei in einer Zeit (Stich...