Am Sonntag, 10. September, ist der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“. Im Vorfeld dazu machte sich am Dienstag im Rahmen ihrer viertägigen Denkmalreise die baden-württembergische Ministerin für Landentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU), ein Bild auch in Haigerloch. Die Reise steht u...