In der Sitzung des Ortschaftsrates Hart am Montagabend wurden von Sarah Junker und Wolfgang Fechter zwei Leserbriefe verlesen und diese an Ortsvorsteher Thomas Bieger und an die HZ übergeben. Der Ortsvorsteher hatte bereits in der Dezembersitzung des Gemeinderats den Empfehlungsbeschluss des Ort­s...