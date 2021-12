Am Freitagnachmittag stellte Wolfgang Dieter von der Notarztdienst Zollernalb gGmbH das neue Testzentrum in Ringingen vor. Getestet wird im Rathaus, Rausse 1 in der ehemaligen Molke. Im Zeitraum vom Sonntag, 5. Dezember, bis zum 11. Dezember wird zu folgenden Zeiten getestet: Am Sonntag, 5. Dezember...