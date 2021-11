Die Zahl der Corona-Infizierten in Rangendingen steigt seit einer Woche rapide an. Am Montag registrierte das Landratsamt noch 68 Corona-Infektionen, am Mittwoch waren es dann insgesamt 95 gemeldete Fälle.

Und bei den Neuinfektionen toppte Rangendingen gestern sogar die Städte Burladingen (14 Neui...