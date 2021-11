Am kommenden Samstag, 4. Dezember, von 9 bis 13 Uhr findet in der Festhalle in Rangendingen eine groß angelegte Impfaktion statt. Dafür stünden 600 Impfdosen bereit, kündigte Bürgermeister Manfred Haug am Montag in der Gemeinderatssitzung an.

70 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen

Die Siebe...