Man versucht dem Pandemiegeschehen so gut es geht, entgegenzuwirken. In den katholischen Kindergärten in Hechingen gilt seit Montag dieser Woche eine Testpflicht, drei Mal werden die Kinder auf das Coronavirus geprüft.

„Die Testung der Kinder erfolgt mit den sogenannten ‚Lolli-Tests’“, erl...