Am Freitag, 22. Oktober, zählt man in Burladingen 53 aktuelle Corona-Fälle - etwas weniger als in Hechingen (55), aber sogar mehr als in der Kreisstadt Balingen (52). Gemessen an der Einwohnerzahl ist die Fehlastadt damit – wieder einmal – einer der Hotspot. Nur das viermal so große Albstad...