Geimpft oder genesen: Nur wer diesen Status nachweisen kann, darf in Schömberg und Rosenfeld die Seniorennachmittage besuchen. Auch bei der Ausstellung des Geislinger Hobbyclubs greift „2G“. In Ebingen hat sich der „Trödler“-Wirt dafür entschieden, dass in seinem Lokal nur Geimpfte und Ge...