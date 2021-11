Prof. Dr. med. Boris Nohé (links), Chefarzt am Zollernalb Klinikum, und Landrat Günther-Martin Pauli (rechts) gaben am Dienstag in einem Online-Bürgerdialog einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage im Zollernalbkreis und deren Folgen. © Foto: Landratsamt