In der Seniorenresidenz an der Eyach, die sich in der Balinger Hirschbergstraße befindet, gab es einen Corona-Ausbruch. Per Schnelltest wurden vergangene Woche sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet, bestätigt Clemens Miola, Regionaldirektor für den Raum Tübingen bei der evangelischen Heimstiftung, unter deren Dach die Seniorenresidenz betrieben wird.