Inzwischen sind 98 Ukraine-Flüchtlinge in der Stadt Haigerloch untergebracht. Bürgermeister Dr. Heinrich Götz gab die Zahl am Dienstag im Gemeinderat bekannt und kündigte ein Informations- und Kennenlerntreffen am Mittwoch, 18. Mai, um 18 Uhr im Gruoler Löwensaal an. Es sollen Fragen beantwor...