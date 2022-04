Die Besucher in der der Stadthalle Donzdorf kürten das „Duo Albert und Andrea“ zu Publikumslieblingen des diesjährigen Schlagerwettbewerbs „Stauferkrone“. Mit ihrem Titel „Phänomenal“ sangen sich die beiden live in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Und sogar Ralph Siegel der Große war von dem Auftritt am Samstag schwer beeindruckt. © Foto: SWP