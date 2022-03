Zur Stunde steht eine Armada von elf Feuerwehrfahrzeugen aus allen Ortsteilen Burladingens vor der Stadthalle, in der der Gemeinderat tagt. Rund 100 Feuerwehrleute aller Abteilungen wollen damit ihre Verbundenheit mit Stadtbrandmeister Ilija Pilic bekunden, der in diesen Minuten in nicht öffentlich...