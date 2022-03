Der 17-jährige Hausener wird bei der Brauhaus Zollernalb GmbH in Rosenfeld zum Brauer und Mälzer ausgebildet. Es war für Michael Schmid, nachdem er seine Mittlere Reife in der Tasche hatte, ein kurzer Weg in die Ausbildung: Nach einem Praktikum in seinem heutigen Ausbildungsbetrieb und mehreren ...