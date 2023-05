Ein Loch im Ölgemälde, fehlendes Blattgold am Bilderrahmen, bröckelnde Stuckverzierungen an den Wänden oder zerschlissene Polstermöbel – in altehrwürdigen Gemäuern gibt es immer etwas zu reparieren, zu restaurieren und zu sanieren. Am kommenden Wochenende, 13. und 14. Mai, finden erstmals die Restauratoren-Tage auf der Burg Hohenzollern statt.

Unter dem Motto „Seide, Samt & Gold – Restauratoren bei der Arbeit“ werden sich sieben verschiedene Gewerke präsentieren. Die Restauratoren lassen sich über die Schulter schauen und erklären den Burgbesuchern ihre Arbeitstechniken.

Profis für Historisches

Max Götter ist spezialisiert auf die Restaurierung und den Erhalt von Stuck-Ornamente und Wandgemälden. Susanne Kleindienst kümmert sich um die Reinigung, Reparatur und Retusche von Ölgemälden. Matthias Golle ist der Profi, wenn es um historische Textilien und Polsterungen geht. Ulrich Weidauer ist der Experte für historische Metallarbeiten.

Anja Bachmann und Jörg John leimen, schnitzen und hobeln zum Erhalt historischer Möbel und Holzverzierungen. Simone Howe hat sich der originalgetreuen Herstellung historischer Posamenten verschrieben; Marie Boos verwandelt mit Hammer und Meißel grobe Sandsteinblöcke in passgenaue Quader für die Burgmauer.

Diese Veranstaltung ist im regulären Burgeintritt enthalten.