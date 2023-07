Laut Polizeibericht hat ein 17-Jähriger am 19. Juni einen 37 Jahre alten Reisenden auf einer Zugfahrt nach Tübingen-Derendingen attackiert. Wie es der Zufall will, erkannte der 37-Jährige den Angreifer am vergangenen Dienstag, 27. Juni, auf einer Zufahrt nach Tübingen wieder.

Angriff erfolgte offenbar ohne ersichtlichen Grund

Der 17 Jahre alte tunesische Staatsangehöriger hatte den 37 Jahre alten Reisenden am 19. Juli in einem Regionalzug von Tübingen in Richtung Tübingen-Derendingen offenbar grundlos angegriffen.

Der Jugendliche soll dem Geschädigten hierbei mehrfach in das Gesicht geschlagen und ihn dabei verletzt haben.

Hinzukommende Reisende konnten den 17-Jährigen schließlich von dem Angriff abbringen und ihn festhalten. Bisherigen Informationen zufolge wurden jedoch weder Rettungs- noch Polizeikräfte über den Vorfall informiert.

Bundespolizei ermittelt wegen Verdachts der Körperverletzung

Vergangenen Dienstagnachmittag erkannte der 37-Jährige den Beschuldigten auf einer Fahrt in Richtung Tübingen offenbar wieder und informierte die Polizei.

Eine alarmierte Streife stellte den 17-Jährigen noch im Zug fest und unterzog ihn einer Kontrolle.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Mögliche Zeugen, vor allem die eingreifenden Reisenden vom 19. Juli, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/87035 0 zu melden.