Das erste Jahr als neuer Bürgermeister der Gemeinde Rangendingen ging für Manfred Haug „wie im Flug vorbei“, und er hat schon viel bewegt. Zum Teil waren es angestoßene Projekte seines Vorgängers Johann Widmaier, zum Teil aber auch selbst Initiiertes, wie zum Beispiel das neue Ärztehaus oder die Kooperation mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser zwecks des Breitbandausbaus.

Projekte übernommen und selbst angestoßen

Rangendingen bleibt also auch in Zukunft lebenswert, weil die Grundversorgung gesichert ist. Und das ist Manfred Haugs Verdienst und „erste Aktion“ gewesen. Zwar wurde die Entscheidung, die einstige Arztpraxis zu kaufen, in Widmaiers letzter nichtöffentlicher Sitzung mit dem Gemeinderat gefällt, aber Johann Widmaier hatte schon damals zu

Manfred Haug gesagt: „Manne, das machst du, das geht mich dann nichts mehr an.“ Die Gemeinde Rangendingen hatte Anfang 2021 die ehemalige Arztpraxis von Dr. Josef Deibler gekauft und dann sanieren lassen. Nun wird im Laufe des Februar ein neues Ärzteteam darin einziehen und demnächst öffnen.

Der Gemeinderat besichtigte die Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 in Rangendingen: Friedhof Rangendingen, Sanierung und ggf. Umgestaltung Gebäude Brühlweg 4, kurze Erläuterung zu möglichen Nutzungen; Schulsportgelände – Sanierung Laufbahn, Feuerwehrhaus Rangendingen - Umbau und Sanierung, Arztpraxis Gebäude Hechinger Straße 43, Sanierung Kreisverkehr L 410, Besichtigung Rundgang Baugebiet „Au“, Kläranlage Rangendingen – Sanierungsmaßnahmen Höfendorf: Gewerbegebiet Höfendorf, Zielabweichungsverfahren FNP; Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Bietenhausen: Rathaus und Kindergarten Bietenhausen, Umbau und Sanierung; Molkehäusle – Besichtigung.

© Foto: Melanie Steitz

Angestoßene Projekte, die Manfred Haug von seinem Vorgänger zu Ende gebracht, waren unter anderem der gebaute Kreisverkehr auf der Hechinger Straße/L 410 (Haug: „ein großer Fortschritt für Rangendingen“), der neue Waldkindergarten, der Umbau der Kläranlage sowie der Anbau und die Sanierung des Feuerwehrhauses in Höfendorf. Die aufwendige Sanierung der Rangendinger Klosterkirche soll noch Mitte dieses Jahres beginnen.

In Rangendingen ist am Dienstagnachmittag der neue Kreisverkehr eröffnet worden.

© Foto: ks

„Dorffestcharakter“ tat mal gut

Die Coronapandemie hat sowohl Manfred Haugs Wahlkampf als auch die ersten Tage und Monate in dessen neuen Amt überschattet – und tut es immer noch. „Einfach super“ war daher der Tag der offenen Tür Mitte Oktober 2021. So viele Bürgerinnen und Bürger schauten sich – unter den aktuellen Hygienebedingungen und auch im Freien – die neuen und sanierten Gemeindeeinrichtungen an. Der Aktionstag „hatte Dorffestcharakter“.

Dennoch, die Pandemie bestimmte bisher den „Großteil des Alltags“ des neuen Rathauschefs. Corona ist immer wieder ein Thema. Jüngst war die Kindergartenleitungsbesprechung, da ging es eine Stunde lang nur um Corona. Vereine fragen beim Rathaus an, ob sie Veranstaltungen ausrichten dürfen – und wie. Mitarbeiterin Verena Dieringer, zuständig fürs Vorzimmer des Bürgermeisters, ist täglich mit Coronainfizierten und Quarantäne-Regelungen beschäftigt.

Den Anspruch hat er an sich selbst

Davon abgesehen gibt es dennoch eine „Vielfalt an Themen“ im Job des neuen Bürgermeisters – vom Gewerbegebiet bis hin zu den Kindergärten. Der 45-Jährige hat mit allem zu tun, „was das Leben hergibt“. Er kann aber auch „direkt Einfluss nehmen“ und zusammen mit dem Gemeinderat sowie dem Rathausteam für seine Heimatgemeinde „viel bewegen“. Was ihm ebenfalls sehr gut gefällt, ist, dass er „Kontakt zu den Menschen“ hat.

Manfred Haug ist nun seit einem Jahr im Amt des Rangendinger Bürgermeisters.

© Foto: Melanie Steitz

Die größte Herausforderung für den 45-Jährigen war es hingegen, den Überblick über alle Gemeindeangelegenheiten zu erlangen, „und den Anspruch habe ich an mich“, sagt er.

Menschen suchen sehr häufig Kontakt

Das führt aber auch dazu, dass der Schultes an manchen Tagen „in Anrufen und E-Mails ertrinkt“. Daher war es „höchste Zeit“, dass der neue Ortsbaumeister Jürgen Dieringer seinen Dienst im Januar 2022 im Rangendinger Rathaus antrat, er bringe auch inhaltlich eine ganz andere Qualität mit und sei ein „großer Mehrwert für uns im Haus“, betont Manfred Haug.

Die von Haug seit Amtsantritt übernommene Doppelrolle des Bürgermeisters und Kämmerers löst sich im März auf: Da kommt Alexander Wannenmacher als neuer Fachbediensteter für das Finanzwesen dazu. Auch diese Personalie ist Manfred Haugs Planungsgeschick und Engagement zu verdanken. Alexander Wannenmacher war bereits als Praktikant für die Gemeinde tätig.

Organisator der Entscheidungen

Und somit sieht sich Manfred Haug als „Organisator der ganzen Entscheidungsprozesse der Gemeinde“. Über die (großen) Projekte beraten der Gemeinderat Rangendingen und die Ortschaftsräte Höfendorf und Bietenhausen. Er allein regelt nur die kleinen Alltagsangelegenheiten.

Das Gemeinsame steht bei Manfred Haug im Vordergrund, und für die Zukunft wünscht sich der 45-Jährige, dass ein gesundes Miteinander im Ort ohne Regularien wieder möglich sein wird, vor allem für das vielfältige Vereinsleiben.

Wöchentlicher Stundenumfang gestiegen

Seine weiteren Herzensanliegen sind die Umsetzung der beschlossenen Sanierung des Rangendinger Feuerwehrhauses sowie die kommende Haushaltseinbringung am 21. Februar und deren finaler Beschluss Ende März. Der Haushalt stammt diesmal, wie bereits berichtet, aus der Feder des Bürgermeisters, weil der neue Kämmerer noch nicht in Amt und Würden ist.

Insofern ist Manfred Haug vom wöchentlichen „Stundenumfang“ deutlich mehr gefordert als in seiner bisherigen Position als Rangendinger Gemeindekämmerer. „Das Bürgermeistersein bestimmt das Leben schon zu einem großen Teil“, fügt er hinzu.

Entspannen kann er beim Sport

Der Kalender ist von montags bis freitags gut gefüllt. Und auch an den Wochenenden gibt es Termine, wobei sich der Bürgermeister dennoch die Zeit für sein privates Umfeld frei hält. „Man kriegt das schon hin“, sagt er. Wenn er dann zwischendurch entspannen möchte, macht er Sport: Langlauf auf der Alb oder im Urlaub in Österreich sowie Joggen. Das sei sein „Ausgleich Nummer 1“.