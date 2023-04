Als sich am Karfreitagmorgen die Nachricht von der restlosen Zerstörung der Schutzhütte auf dem Killermer Berg in Windeseile verbreitete, reagierten die, die es hörten und lasen, betroffen, schockiert, empört, wütend; manche aber auch mit Achselzucken: Es sei ja klar gewesen, dass so etwas einm...