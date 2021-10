In einem Burladingen Textilunternehmen in der Ambrosius-Heim-Straße geriet am Freitagmorgen wohl aufgrund eines technischen Defekts ein Spannrahmen in Brand – eine etwa zehn Meter lange, fünf Meter breite und vier Meter hohe Maschine, die zum Spannen und Trocknen von Stoffen dient, die zuvor gef...