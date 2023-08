Zu einem kleineren Brand in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb in der Straße Hinter Stöck in Bisingen sind am Dienstagabend die Rettungskräfte ausgerückt.

Gegen 19.19 Uhr ging bei der Leitstelle ein Brandmelderalarm Firma ein, worauf ein Löschzug der Feuerwehr ausrückte. Ersten Ermittlungen nach war der zu verarbeitende Kunststoff in der Spritzmaschine auf ein Heizelement gekommen und hatte stark zu qualmen beziehungsweise leicht zu brennen begonnen.

Dies wurde rechtzeitig von den Arbeitern bemerkt und noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Diese musste im Anschluss lediglich die Räumlichkeiten belüften.

Ob an der Maschine ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden.