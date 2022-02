Gegen 23 Uhr war eine Absauganlage in dem Betrieb in der Hölzlestraße in Brand geraten. Die Folge: eine massive Brand- und Rauchentwicklung. Einsatzkräfte der Feuerwehr Balingen gingen unter Atemschutz in die Halle vor und löschten das Feuer.

Arbeiter der Nachtschicht bleiben unverletzt

Die Arbeiter der Nachtschicht hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon unverletzt ins Freie begeben. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.