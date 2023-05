In einer Firma in Empfingen (Kreis Freudenstadt) hat es am frühen Mittwochmorgen (10.5.) gebrannt. Die Polizei teilt mit, dass sich gegen 5.30 Uhr dichter Rauch in der Fabrikhalle ausbreitete. Ein Mitarbeiter sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er Rauchgase eingeatmet hatte.

Brand verursacht hohen Sachschaden – was ist die Ursache?

Zuvor war die Anlage in Brand geraten, die normalerweise Rauchgase aus der Luft beziehungsweise einer Maschine absaugt und reinigt. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer inzwischen gelöscht, der Einsatz läuft aber noch (Stand: 7.10 Uhr).

Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Laut Polizei verursachte der Brand einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro.