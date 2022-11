Das Tragische: Vater und Sohn Kudwien haben nichts, aber auch gar nichts von ihrer persönlichen Habe retten können, das Haus in der Hermannsdorfer Straße in Burladingen, in dem sie zur Miete wohnten, brannte am Sonntag vorvergangener Woche aus, musste teils abgebrochen werden, der Rest ist verkoh...