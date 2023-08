Zum Brand eines Wagens in der Stettener Straße rückten Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr aus. Aus noch unklarer Ursache war das Feuer in dem Opel Corsa während der Fahrt auf der B 32 ausgebrochen.

Fahrerin bemerkt den Brandgeruch und hält an

Als die 23 Jahre alte Fahrerin den...