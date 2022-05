Es ist ein Fall, wie aus einem Tatort-Krimi entsprungen. Was ist in der Nacht des 4. Januar 2021 passiert? Hat der Angeklagte tatsächlich einen Hechinger Fabrikanten in Gefahr gebracht und dessen Bettdecke im Schlaf angezündet? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Landgericht Hechingen seit dem ...