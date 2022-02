Der Blitzer in Rangendingen war einst dafür gedacht, die Raser am Ortseingang beziehungsweise -ausgang in Richtung Haigerloch und Höfendorf auszubremsen. Das ist nun fast zweieinhalb Jahre her, das nagelneue Gerät wurde Mitte September 2019 aufgestellt, und ahndet seither jeden Verstoß gegen das...