Laut Polizeibericht kam es am Sonntag gegen 14.45 Uhr am Hang entlang der Reichenbacher Straße in Frutenhof im Landkreis Freudensatdt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Am Ortsausgang befuhr ein 77-jähriger Subaru-Fahrer die schmale Reichenbacher Straße in Richtung Bundesstraße 294. Zu spät erkannte er einen achtjährigen Jungen, der mit seinem lenkbaren Bob-Schlitten den links der Fahrbahn befindlichen Hang herunter rodelte und direkt vor dem Fahrzeug die Fahrbahn querte.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Autofahrer erfasste den Rodelnden frontal. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Junge mit dem Rettungshubschrauber direkt in eine Spezialklinik geflogen. Der Fahrer des Subaru blieb unverletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Polizei einen Sachverständigen hinzugezogen. Die Verkehrspolizei Freudenstadt hat die Sachbearbeitung des Verkehrsunfalls übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231/186-3111 in Verbindung zu setzen.