Eine Bäckereifiliale in der Heidelbergstraße in Bisingen ist in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, fünf Uhr, zum Ziel eines Einbrechers geworden.

Auf der Suche nach Bargeld

Der Täter gelangte durch das Aufhebeln der Eingangstür in das Gebäude und stieß auf seiner Suche nach Beute a...