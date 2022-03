Knapp 15 Monate nach einem Brandanschlag in einem Haus an der Straße zum Hechinger Lindich kommt es jetzt zum Prozess am Hechinger Landgericht. In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2021 war mutmaßlich das Bett eines Hechinger Unternehmers angekokelt und der Mann in seinem Schlafzimmer eingesperrt...