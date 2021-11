In der vergangenen Woche richtete Pflegeheim-Betreiber Kaspar Pfister auch in der HZ einen flammenden Appell an alle Mitbürger, sich einer Covid-19-Schutzimpfung zu unterziehen. Gleichzeitig erklärte Pfister, er werde ungeimpfte Mitarbeiter in seinen Einrichtungen nicht mehr dulden. Sie würden ei...