Die Not der Menschen in der Ukraine ist groß. Der neue Haigerlocher Vereins Ukrain BW versucht zu helfen, wo es geht. Der nächste Hilfstransport steht vor der Tür. Ein dringender Aufruf ergeht an die Bevölkerung: „Bitte spenden Sie Lebensmittel und Hygieneartikel – jede Packung Reis und jede Zahnbürste zählt!“ Noch bis bis Samstag wird der Transporter beladen.